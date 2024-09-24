Профессор Сафонов призвал вдвое увеличить МРОТ
В среднем реальные доходы граждан России демонстрируют рост. Согласно данным сервиса hh.ru, медианная зарплата, предлагаемая работодателями в первом полугодии 2024 года, составила 62,8 тысячи рублей в месяц. Это на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Как отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) происходит быстрее, чем уровень инфляции. В настоящее время он составляет 19 242 рубля, в то время как три года назад эта сумма была равна 12 792 рублей. Это указывает на то, что государство движется в правильном направлении, хотя, по мнению экспертов, темпы изменений оставляют желать лучшего.
Для обеспечения стабильности доходов населения эксперты считают необходимым, чтобы МРОТ составлял от 2 до 2,5 прожиточных минимумов (где текущий прожиточный минимум равен 17 733 рубля). Это позволит обеспечить существование двух человек (взрослого и иждивенца) и будет способствовать увеличению зарплат в разных секторах, обеспечивая экономическую обоснованность трудовых доходов.