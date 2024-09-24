Профессор Сафонов призвал вдвое увеличить МРОТ

В среднем реальные доходы граждан России демонстрируют рост. Согласно данным сервиса hh.ru, медианная зарплата, предлагаемая работодателями в первом полугодии 2024 года, составила 62,8 тысячи рублей в месяц. Это на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Как отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) происходит быстрее, чем уровень инфляции. В настоящее время он составляет 19 242 рубля, в то время как три года назад эта сумма была равна 12 792 рублей. Это указывает на то, что государство движется в правильном направлении, хотя, по мнению экспертов, темпы изменений оставляют желать лучшего.

Для обеспечения стабильности доходов населения эксперты считают необходимым, чтобы МРОТ составлял от 2 до 2,5 прожиточных минимумов (где текущий прожиточный минимум равен 17 733 рубля). Это позволит обеспечить существование двух человек (взрослого и иждивенца) и будет способствовать увеличению зарплат в разных секторах, обеспечивая экономическую обоснованность трудовых доходов.