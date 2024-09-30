Проект бюджета до 2027 года внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в Госдуму внесут проект трехлетнего бюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Одним из основных приоритетов стала адресная поддержка беременных и семей с детьми. Свыше четырех триллионов рублей заложили на ежемесячные пособия по воспитанию ребенка.

Кроме того, планируется потратить свыше 18 триллионов рублей за три года на реализацию национальных проектов.

Проект бюджета получился дефицитным — от 0,5% ВВП в 2025 году до 1,1% в 2027-м. Покрывать дефицит планируют за счет государственных заимствований, при этом объем госдолга не выйдет за безопасные пределы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что дополнительный бюджетный стимул в 2023 году составил три триллиона рублей.