Продажи российских активов за рубежом превысили миллиард долларов | 360°

Деньги 15 мая 2024, 03:20 Продажи российских активов за рубежом превысили миллиард долларов AK&M: Продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз РИА «Новости»

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Объем сделок по покупке зарубежных активов, принадлежащих российским компаниям и гражданам, в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз. Об этом сообщил сайт AK&M.

В денежном выражении он составил около 1,1 миллиарда долларов. Активизацию процесса продаж эксперты связали с так называемыми санкционными рисками.

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С другой стороны, аналитики AK&M отметили рост интереса к покупке российских активов за рубежом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза смогут изымать доходы от замороженных зарубежных активов России и тратить до 90% суммы на закупку вооружений для Украины.

Также стало известно, что СПБ Банк, который является расчетным депозитарием СПБ Биржи, попал под санкции США. Ограничения со стороны американского Минфина обычно означают блокировку активов и запрет на сделки для американцев.