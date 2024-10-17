BRICS Pay для иностранцев предложили запустить в России до конца года

В России уже в этом году может появиться сервис BRICS Pay для безналичных расчетов иностранцев. Об этом сообщил РБК.
Речь идет об оплате по QR-коду. Сервис предложили запустить до конца 2024 года, с его помощью пользователи смогут расплачиваться картами Visa и MasterCard внутри России, а в перспективе — картой «Мир» и за ее пределами.
Авторизацию нужно будет провести по номеру телефона, а к приложению привязать банковскую карту.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что BRICS Pay ослабит влияние доллара на мировую экономику и обезопасит страны от вторичных санкций. По его словам, система станет альтернативой SWIFT.
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