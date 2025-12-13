«Прямой расчет». Банк России решил нанести критический удар по европейской экономике

ЦБ подал иск к Euroclear в российский суд. Профессор ВШЭ Марат Баширов написал в Telegram-канале «Политджойстик» , что если арбитраж примет решение в пользу Банка России, то страна сможет конфисковывать ресурсы и объекты любого государства, которое выступило против нее, даже спустя 10 лет.

«Интрига? Нет, больше — прямой расчет Банка России на нанесение критического ущерба европейской экономике. И не по факту возможного кредита Украине за счет наших ЗВР, а по факту лишения возможности распоряжаться ими сейчас», — заявил он.

Центральный банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Euroclear, депозитарию российских золотовалютных резервов в Бельгии.

Как отметил Баширов, у Euroclear в России активов примерно на 30 миллиардов евро. Однако решение арбитража в пользу ЦБ РФ может привлечь в качестве соответчиков государственные органы европейских стран.

Это вызовет массовый отток средств, продажу ценных бумаг и бегство инвесторов в другие юрисдикции — в США, арабские страны и другие, лишь бы не оставаться в Европе.

«Особая интрига в том, что Япония тоже заморозила у себя наши ЗВР. А у нее есть активы на Сахалине. Если решение по Euroclear будет в пользу ЦБ РФ, то следом и Японии стоит напрячься», — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза приняли решение оставить замороженными неопределенный срок активы Центрального банка России, которые находятся на территории Европы. По информации издания, общая сумма замороженных средств составляет около 210 миллиардов долларов.