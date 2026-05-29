Приставы принудительно взыщут с Euroclear Bank более 25 миллиардов рублей

Российские судебные приставы в принудительном порядке взимают с Euroclear Bank сумму, превышающую 25 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы ФССП.

С октября 2024 года против компании возбудили 47 исполнительных производств на указанную сумму. Их основанием стали исполнительные листы и судебные приказы, выданные арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

С мая 2024 года у банка числится неоплаченный исполнительский сбор в размере почти 14,5 миллиона рублей. Кроме того, с декабря 2023 года против Euroclear Bank возбудили еще 35 исполнительных производств по другим имущественным взысканиям, их точную сумму не уточнили.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Банка России к Euroclear Bank о взыскании убытков в размере 18,17 триллиона рублей.