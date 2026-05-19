«Приснилось стадо ухоженных коров». Россиянка выиграла в лотерею после вещего сна

Жительница Карелии выиграла в лотерею более 2 млн рублей после сна с коровами

Россиянка увидела вещий сон со стадом коров, который сулил большую удачу, купила лотерейные билеты и выиграла более двух миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея».

«Жительница Республики Карелия Екатерина выиграла суперприз в онлайн-лотерее „Великолепная 8“ — более двух миллионов рублей. Примечательно, что накануне выигрыша Екатерине приснилось большое стадо коров — красивых и ухоженных», — говорилось в сообщении.

Женщина прочитала в интернета, что такой сон предвещает удачу и финансовое благополучие. Спустя три дня она решила проверить, точно ли удача на ее стороне и приобрела 10 лотерейных билетов. Никакой стратегии у нее не было, если не считать того, что при выборе чисел она обращала внимание на четные.

Женщина недавно только начала участвовать в лотереях бренда. И вот стала победительницей, выиграв суперприз. Выигрыш она с мужем планирует потратить на ремонт.

Ранее американец Роберт Беван рассказал, что за 30 лет выиграл в лотерею 18 раз, причем выигранные суммы варьировались от одной до 200 тысяч долларов.