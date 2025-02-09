Российская Team Spirit обыграла украинцев и стала финалистом турнира по CS2

Команда россиян Team Spirit обыграла украинскую NaVi в полуфинале международного турнира по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters 2025. Состязание прошло в польском Катовице.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе Team Spirit выступили Борис Воробьев (magixx), Леонид Вишняков (chopper), Данил Крышковец (donk), Дмитрий Соколов (shiro) и Мирослав Плахотя (zont1x).

В финале Team Spirit сразится с французской командой Team Vitality. По данным РИА «Новости», призовой фонд составил один миллион долларов. Победитель заработает 400 тысяч долларов, а команда, занявшая второе место — 180 тысяч долларов.

В июне 2024 года Team Spirit победила в весеннем турнире серии BLAST Premier по CS2. В гранд-финале россияне обыграли украинцев со счетом 3:1. Призовой фонд составил 425 тысяч долларов. Из этой суммы 200 тысяч заработала Team Spirit.