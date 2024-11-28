Представитель Кремля Песков отметил, что на россиянах, получающих зарплату в рублях, курс доллар сильно не отразится

Курс доллара 27 ноября вырос до 114 рублей, таких скачков не было с марта 2022 года, однако на россиянах это скажется незначительно. Об этом сообщил Life со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, как отразится подорожание доллара на россиянах, Песков напомнил, что они получают зарплату в рублях. А также добавил, что Россия с рядом стран осуществляет взаиморасчеты в национальной валюте.

В частности, с Казахстаном их производят в рублях и денге. И этот факт вызвает у России глубокое удовлетворение, добавил Песков.