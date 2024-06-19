19 июня 2024 10:32 Предприятия из Москвы обеспечили метрополитен отечественными считывателями и кабелями 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Деньги

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Благодаря программам поддержки столичные предприятия обеспечили метрополитен высокотехнологичным оборудованием и комплектующими отечественного производства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Кабель для метро, системы управления поездами, светильники, считыватели банковских карт — эта и другая продукция производится на российских предприятиях на территории Москвы», — сказал он. Столичная промышленность позволила укрепить технический суверенитет в транспортной сфере, заявил Ликсутов. Имея возможность воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, они выпускали высокотехнологичную продукцию, в том числе для метрополитена. Кабели для метро Продукцию «Москабельмета» использовали для самой первой линии метро Москвы, Сокольнической, от станции «Сокольники» до «Парка культуры». Предприятие изготовило для подземки более 1,5 тысячи километров кабеля. Его медный несущий трос, неизолированные провода и другую продукцию использовали в воздушных сетях Московского центрального кольца.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

При строительстве станций и тоннелей Большой кольцевой линии с 2022 по 2023 год задействовали около 1200 километров кабеля компании «Спецкабель». Их проложили на западном, северо-восточном, восточном и южном участках. Около 70% этого объема — огнестойкие кабели с пониженным дымо- и газовыделением, в большинстве случаев бронированные. Системы управления Московская компания «ЭЛТЕЗА» произвела системы и оборудование для железнодорожной автоматики и телемеханики. Московский метрополитен начал использовать высокотехнологичное оборудование этой компании в 2019 года, когда в депо «Солнцево» внедрили систему релейно-процессорной централизации РПЦ-ЭЛ. Она позволила поездам соблюдать расписание и не сталкиваться. В последующем систему установили в депо «Руднево» и «Замоскворецкое». Впервые в истории метро в электродепо «Сокол» в 2021 году запустили российскую микропроцессорную систему управления движением МПЦ-ЭЛ для дистанционного управления стрелками и светофорами, регулирования графика движения, составления маршрутов и онлайн-контроля над параметрами оборудования. Теперь на эту систему перевели всю Кольцевую линию метро, электродепо БКЛ и 20 станций Московских центральных диаметров. Считыватели банковских карт Бесконтактные считыватели банковских карт для метрополитена, МЦК и Московских центральных диаметров выпустила столичная компания «Терминальные технологии». Компактная плата со специальным разработанным производителем программным обеспечением способна распознать карту и провести транзакцию нужного типа. Отечественное устройства делало это в два раза быстрее зарубежных аналогов.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Компания оптимизировала свое оборудование под работу с разными типами карт в Москве. Например, с банковскими, социальными, «Тройками», служебными картами, брелоками и смартфонами с системой Mir Pay. Осветительное оборудование Производитель светильников и систем управления освещением «Световые технологии» оборудовал Московский метрополитен на протяжении почти 20 лет. Архитектурное освещение этой компании установили, например, на «Воронцовской». Для нескольких станций БКЛ специально разработали и произвели светильник-торшер на эскалаторы. Их установили на «Воронцовской» и «Печатниках» БКЛ, а в будущем поставят на новых станциях Троицкой линии. Потолочное освещение в виде сложной системы беспрерывных линий тоже выпустила московская компания.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

«Эколайт» сотрудничал с метрополитеном с 2017 года. Он поставил осветительное оборудование разной сложности, в том числе светодиодные светильники для технических и служебных помещений станционного комплекса, перегонных тоннелей и притоннельных сооружений, а проходов эскалаторов, смотровые канав, пассажирских зон. Системы шумопоглощения «Фабрика вентиляции Галвент» специально для московской подземки создала системы шумопоглощения, которые состоят из сварных конструкций, крепления и специальных пластин. Двери с электрическим приводом для тоннелей метрополитена от этого производителя поставили на 24 станциях метро, в том числе на «Селигерской», «Фонвизинской», «Кутузовской» и других. Утилизация старой техники Предприятие «Вторалюминпродукт» перерабатывало электронное оборудование, металлосодержащие отходы и транспортные средства. Оно утилизировало вагоны старого образца, снегоуборочные машины, автомобильную спецтехнику, демонтированный кабель, турникеты, системы сигнализации и связи.