Предложение об индексации налогового вычета подготовили в Госдуме

Ежегодно россияне возвращают часть уплаченных налогов при трате средств на обучение детей, лечение или занятия спортом. Максимальная сумма составляет 150 тысяч рублей. С предложением ввести индексацию налогового вычета к министру финансов Антону Силуанову обратился лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Копия его письма есть в распоряжении 360.ru.

Депутат напомнил, что в Налоговом кодексе существует понятие коэффициента-дефлятора. Это число, которое используют для учета инфляции при начислении налогов для предпринимателей.

Сейчас его используют для пересчета налога по патенту, определения бизнесменов, которые могут остаться на упрощенной системе, и в других ситуациях, где для начисления налога важно учитывать доходы и лимиты.

Миронов вместе со своим соавтором по инициативе депутатом Госдумы Александром Ремезковым предложили главе Минфина использовать коэффициент-дефлятор для ежегодной индексации размера налоговых вычетов.

Депутаты подчеркнули, что высокий уровень инфляции и рост цен свели на нет цели вычета поддержать россиян, тратящих средства на значимые цели: обучение, лечение, занятия спортом и другие.

По мнению Миронова и Ремезкова, увеличение вычета даст россиянам дополнительную финансовую поддержку.

В конце апреля общественное движение «Сорок сороков» внесло в Госдуму предложение включить в сумму налогового вычета затраты на похороны членов семьи. Авторы инициативы подчеркнули, что сегодня ритуальные услуги требуют от россиян больших затрат, при этом оказывающие их агентства предпочитают получать деньги наличными, фактически оставаясь в серой зоне.