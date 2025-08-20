Преданных сотрудников предложили поощрять премией к отпуску

В ГД предложили давать премии сотрудникам, отработавшим в компаниях более 5 лет

Депутат от «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внес в Госдуму законопроект, касающийся отпускных выплат. Он предлагает начислять премии сотрудникам, которые проработали в компании не менее пяти лет.

Это будет своего рода 13-я зарплата. В некоторых компаниях она уже есть, но с принятием законопроекта станет обязательной для всех. Гусев полагает, что это станет не просто поощрением, а эффективным методом удержать людей на рабочих местах.

«Сотрудники, которые годами выкладываются по полной на своей работе, порой не могут себе позволить полноценный отдых. Многим просто сложно на него накопить деньги. Потратившись на отпуск, переживают, как будут жить после. Важно поощрять тех, кто долго и качественно трудится», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, такой подход сделает отдых доступным и приятным для работников.

Ранее депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили ограничить соотношение зарплат начальства и подчиненных в бюджетной сфере. По их мнению, руководители должны получать больше рядовых сотрудников, но не более чем в пять раз.