Правительство выделило средства для ремонта электросетей в новых регионах

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому новым регионам выделят около 3,6 миллиарда рублей на закупку спецтехники для восстановления электросетей и формирования аварийного энергорезерва. Об этом сообщили в аппарате правительства.

На выделенные средства закупят оборудование и материалы для стабильной работы объектов энергетики, а также все необходимое для восстановительных работ.

«Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение потребителей», — отметил председатель правительства.

Мероприятия ведутся в рамках программы социально-экономического развития четырех новых регионов, утвержденной правительством в апреле прошлого года.

Накануне в администрации Сочи сообщили, что строители из города помогли возвести и отремонтировать 15 жилых домов в Макеевке.