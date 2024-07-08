Правительство выделило сотни миллионов рублей на производство гражданской продукции
Кабмин увеличил субсидии на создание гражданских товаров до 600 миллионов рублей
Правительство России втрое увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, предоставляемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции. Об этом сообщили на сайте кабмина.
Субсидии увеличили с 200 миллионов до 600 миллионов рублей.
«Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК», — подчеркнули в правительстве.
Уточняется, что речь идет о производстве судов, самолетов, вертолетов, машин и оборудования, а том числе для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).
Президент Владимир Путин ранее заявил, что военные расходы должны соответствовать уровню развития экономики и потребностям сегодняшнего дня.