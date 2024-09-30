Правительство внесло в Госдуму законопроект об установке нового МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года будет составлять 22 440 рублей. Правительство внесло в Госдуму соответствующий проект закона, документ опубликовали в думской электронной базе .

Законопроект направили в комитет Госдумы по бюджету и налогам. В пояснительной записке авторы документа отметили, что соотношение МРОТ с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. По данным Росстата, за 2023 год она составила 46 751 рубль.

«Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 миллиона работников», — добавили авторы проекта.

Ранее Фракция ЛДПР предложила запретить работодателям платить младшему медперсоналу меньше 2,5 МРОТ, а врачам — меньше четырех. Парламентарии считают, что законопроект поможет повысить престиж и востребованность связанных с медициной профессий, а также снизить социальное неравенство.