МРОТ в России с 2026 года вырастет на 20%

Мишустин: с января 2026 года МРОТ в России составит 27 093 рубля

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года вырастет до 27 093 рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина пообещал, что рост показателя составит более чем 20%. По его словам, в действующее законодательство уже подготовили соответствующие корректировки. Они поспособствуют увеличению зарплат для 4,5 миллиона граждан страны.

«Показатели необходимы для расчета и многих других выплат — отпускные, больничные и пособия», — добавил Мишустин.

Он также подчеркнул, что вопрос роста доходов людей постоянно находится в центре внимания российского правительства.

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее анонсировал рост минимального размера оплаты труда в России до 20%.