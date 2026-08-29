Российским производителям дизтоплива продлили запрет на экспорт до 30 сентября

Запрет на экспорт производителям дизельного и судового топлива продлится до 30 сентября. Как сообщила пресс-служба правительства России, такое решение приняли для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке.

Срок прошлого ограничения для производителей этих видов горючего истекал 31 августа, но кабмин продлил решение еще на месяц.

Общий запрет на вывоз из России остальных видов топлива продлится до 31 января 2027 года. Кроме того, до 30 ноября действует ограничение на экспорт авиакеросина на мировые рынки.

В минувшее воскресенье, 23 августа, вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил об отсутствии дефицита дизельного топлива и керосина.

Он подчеркнул, что горючим обеспечены все сельскохозяйственные предприятия и другие основные потребители. При этом вице-премьер признал проблемы с бензином и пообещал принять дополнительные меры для решения вопроса.