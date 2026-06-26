Правительство продлило до конца года ограничения на экспорт серы

Правительство продлило запрет на вывоз отдельных видов серы до конца 2026 года. Постановление № 785 опубликовали на сайте кабмина .

Ограничения коснулись жидкой, гранулированной и комовой серы, которая служит сырьем для минеральных удобрений. Эти виды продукции можно экспортировать только в страны — члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

Также разрешено отправлять серу за рубеж в целях гуманитарной помощи и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген. Возможны и международные транзитные перевозки.

«Решение направлено на сохранение действующих объемов производства удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны», — пояснили в ведомстве.

Ранее Евросоюз столкнулся с дефицитом удобрений. Еврокомиссия приняла решение компенсировать нехватку за счет навоза.