Еврокомиссия пытается компенсировать дефицит удобрений за счет навоза из-за нежелания снимать санкции с России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Politico .

«Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», — отметили в материале.

Ситуацию в европейском агросекторе осложнили ограничения на прямые поставки удобрений, а также российского газа. Кризис на Ближнем Востоке усугубил положение аграриев из-за выросших цен на энергоносители.

Еврочиновники решили расширить разрешение на применение удобрений, азот для которых получен из навоза, а также распространить его на удобрения на основе дигестатов.

В издании отметили, что Брюссель не решился на более быстрые рычаги для решения аграрной проблемы — приостановки пошлин на импорт из России и Белоруссии.

Ситуация с блокадой Ормузского пролива привела к энергетическому кризису в мире. Следующим шагом министр финансов Антон Силуанов назвал подорожание удобрений и, как следствие, рост цен на продовольствие.