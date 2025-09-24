Правительство одобрило проект бюджета России на следующие три года

Правительство России на заседании одобрило проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый двухлетний период. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Приоритетами бюджета назвали социальные обязательства, потребности обороны, поддержку семей участников СВО, а также достижение национальных целей к 2030 году.

«Основные подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны. И отчасти консервативны — по ценам на нефть, по курсу рубля и в целом по динамике роста», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее советник руководителя Центробанка Кирилл Тремасов не исключил, что ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до однозначного уровня. Однако, по его словам, это лишь один из сценариев.