Финансист Жорнист: Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист в беседе с «ФедералПресс» высказал мнение, что Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21% на ближайшем заседании 21 марта, поскольку экономическая динамика показывает признаки замедления инфляции, а охлаждение спроса продолжается.

По словам эксперта, инфляция в феврале замедлилась до 0,81% в месячном выражении против 1,23% в январе, что соответствует годовой инфляции на уровне 8%. Снижение инфляции пока носит краткосрочный характер, и Центробанк предпочтет занять выжидательную позицию.

Жорнист отметил, что на повестке остается мониторинг рынка труда и кредитования. Безработица в январе выросла всего на 0,1 п. п., а темпы выдачи кредитов снизились.

Финансист считает, что Банк России сохранит умеренно жесткий тон, чтобы не ослабить условия денежно-кредитной политики. Приоритетом останется борьба с инфляцией и удержание контроля над экономической ситуацией.