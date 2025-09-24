Ставка НДС с января 2026-го может вырасти до 22%

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость может вырасти с 20 до 22%. Предложение об этом есть в бюджетном пакете законопроектов, подготовленном Минфином. Ведомство уже внесло его в правительство. И это не единственная поправка в Налоговый кодекс страны.

Помимо повышения НДС, порог доходов бизнеса на «упрощенке», с которого возникает обязанность платить НДС, предлагается снизить — с 60 до 10 миллионов рублей.

Изменения эти, как подчеркивают в Минфине, «направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности». Рост цен обещают «умеренным и ограниченным».