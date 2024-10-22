«Потихонечку тестируют идею». Почему старые доллары отказались принимать за рубежом

У россиян могут перестать принимать старые доллары за рубежом. В Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ и некоторых других ходовых направлениях теперь требуют доллары нового образца и в идеальном состоянии — без потертостей, пятен и надписей. Что это означает и как теперь быть русским туристам, рассказал 360.ru экономист и бизнес-аналитик Валерий Корнеев.

«Стратегически американцы потихонечку тестируют идею о том, что зарубежные доллары в некий момент времени — не только наличные, но и безналичные — могут быть отменены для приема на территории Соединенных Штатов. Таким образом они могут фактически отказаться от обслуживания своего долга», — объяснил он.

Эксперт отметил, что все безналичные доллары в обороте за пределами США контролируют американские банки, а наличные имеют специальные серии, поэтому технически сделать это возможно. После подобного шага долговой рынок, по словам экономиста, рухнет, и США смогут его выкупить по крайне низкой цене и погасить долги, а также оградить себя от гиперинфляции.

Туристам Корнеев рекомендовал обменивать валюту непосредственно в стране, в которую прибыли.

В АТОР посоветовали россиянам заранее узнавать, какие требования к долларам в стране, в которую они направляются.