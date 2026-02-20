Поступления в бюджет от налога на вклады увеличились в три раза в 2025 году

В 2025 году объем поступлений в бюджет от налога на прибыль со вкладов достиг 320,2 миллиарда рублей, в то время как в 2024 он был 110,7 миллиарда. Об этом представители Минфина заявили газете «Известия» .

Там также отметили, что на увеличение сборов воздействовали несколько макроэкономических обстоятельств. Это реальные доходы граждан, динамика ключевой ставки, индекс потребительских цен и другие.

Журналисты объяснили, как высчитывают налог на доход от вкладов: один миллион рублей умножают на наибольший показатель ключевой ставки, зафиксированный на первое число каждого месяца в отчетном периоде. В 2024 году (налог за который граждане платили в 2025-м) максимум ставки достигал 21%.

Таким образом, необлагаемый лимит составил 210 тысяч рублей. Если доходность депозита оказалась выше этой планки, то с разницы взимается НДФЛ в размере 13%. Для вкладчиков с общим доходом свыше пяти миллионов рублей ставка повышается до 15%.

Ранее стало известно, что с марта этого года органы соцзащиты и Соцфонд при назначении выплат и льгот будут активнее учитывать пассивный доход пенсионеров. Конфисковать накопления, конечно, не будут.