Поступления в бюджет от налога на вклады увеличились в три раза в 2025 году
В 2025 году объем поступлений в бюджет от налога на прибыль со вкладов достиг 320,2 миллиарда рублей, в то время как в 2024 он был 110,7 миллиарда. Об этом представители Минфина заявили газете «Известия».
Там также отметили, что на увеличение сборов воздействовали несколько макроэкономических обстоятельств. Это реальные доходы граждан, динамика ключевой ставки, индекс потребительских цен и другие.
Журналисты объяснили, как высчитывают налог на доход от вкладов: один миллион рублей умножают на наибольший показатель ключевой ставки, зафиксированный на первое число каждого месяца в отчетном периоде. В 2024 году (налог за который граждане платили в 2025-м) максимум ставки достигал 21%.
Таким образом, необлагаемый лимит составил 210 тысяч рублей. Если доходность депозита оказалась выше этой планки, то с разницы взимается НДФЛ в размере 13%. Для вкладчиков с общим доходом свыше пяти миллионов рублей ставка повышается до 15%.
Ранее стало известно, что с марта этого года органы соцзащиты и Соцфонд при назначении выплат и льгот будут активнее учитывать пассивный доход пенсионеров. Конфисковать накопления, конечно, не будут.