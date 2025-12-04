Пострадавшими от укрепления курса рубля оказались спекулянты

Финансист Лосев: укрепление рубля не нужно лишь валютным спекулянтам

Укрепление курса рубля не сыграло на руку лишь тем, кто привык спекулировать на валютном рынке. Об этом 360.ru заявил финансист Александр Лосев.

«Мы наблюдаем новую картину на валютном рынке. С точки зрения борьбы с инфляцией это неплохо, с точки зрения удешевления импорта — тоже хорошо. Плохо это лишь паразитам, привыкшим спекулировать на ослаблении рубля», — сказал он.

Лосев объяснил, что в России произошло резкое падение импорта, в том числе из-за повышенного утилизационного сбора на автомобили.

«Главной парой являются рубль и юань, то есть валюта страны экспортера. Но юань может вести себя непредсказуемо из-за вероятной торговой войны, так что как валютосбережение он мало кому подходит», — добавил специалист.

Финансист заключил, что в девальвации рубля никто не заинтересован, потому что в этом случае опять повысится нагрузка на экономику страны.

Ранее внебиржевой курс доллара рухнул к показателям мая 2023 года.