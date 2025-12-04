Внебиржевой курс доллара рухнул к показателям мая 2023 года

Расчетный курс доллара опустился до 76 рублей впервые с 11 мая 2023 года

Ориентировочный для внебиржевого рынка расчетный курс доллара упал до 76 рублей впервые с 11 мая 2023 года. Об этом следует из данных торгов, сообщило агентство Прайм .

По состоянию на 10:14 курс американской валюты упал на 22 копейки в сравнении с предыдущим закрытием — до 76,49 рубля, а затем снизился до 76 рублей.

Для рубля на Московской бирже в настоящее время репрезентативен только курс юаня после приостановки торгов долларом летом 2024 года. Торги продолжаются с 10:00 до 19:00, кросс-курс служит ориентиром для внебиржевых торгов долларами за рубли.

Глава ВТБ Андрей Костин объяснял, что на укрепление рубля влияют различные факторы, в том числе снижение доли импорта. Но нынешний курс не устраивает ни экспортеров, ни бюджет, отмечал он.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин добавлял, что курс отечественной валюты стал сильнее благодаря росту ненефтегазового экспорта и замещению внешнего долга внутренним.