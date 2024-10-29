Бессараб выступила за ускорение получения маткапитала после рождения ребенка

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Lenta.ru выступила за ускорение получения средств маткапитала после рождения ребенка.

По словам депутата, именно эти деньги помогут семьям с детьми улучшить уровень жизни. Она назвала ценным предоставление возможности как можно быстрее получить льготу, а значит — получить быстрее жилье.

«Сегодня лучше довериться одной-двум недобросовестным матерям, пусть это даже будет какой-то процент матерей, чем обидеть других», — сообщила парламентарий.

Ранее стало известно, что Министерство труда планирует выделить на продление программы маткапитала 2,7 триллиона рублей.