Понижение ключевой ставки 21 марта допустили только при одном условии
Экономист Кульбака допустил снижение ставки ЦБ 21 марта из-за давления
Центробанк может снизить ключевую ставку после заседания 21 марта, но только в случае большого давления на регулятор. Об этом 360.ru заявил экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака.
«Если будет преобладать политическое решение, то могут попробовать снизить. <…> Зависит от того, насколько Центральный банк находится под давлением лоббистов. Мы не знаем, потому что это не публичная ситуация, но от нее все зависит», — подчеркнул он.
Аналитик предположил, что Центробанк решит оставить ставку на прежнем уровне, чтобы замедлить рост инфляции.
«Если судить по уровню инфляции, то они прежнюю ставку оставят», — отметил он.
Ранее журналист Life Александр Юнашев предположил, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина продолжит аккуратно действовать в вопросе ключевой ставки и не станет повышать ее без серьезных причин.
Он не исключил, что ситуация изменится после того, как переговоры по урегулированию украинского конфликта принесут конкретные результаты.