Понижение ключевой ставки 21 марта допустили только при одном условии

Центробанк может снизить ключевую ставку после заседания 21 марта, но только в случае большого давления на регулятор. Об этом 360.ru заявил экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Если будет преобладать политическое решение, то могут попробовать снизить. <…> Зависит от того, насколько Центральный банк находится под давлением лоббистов. Мы не знаем, потому что это не публичная ситуация, но от нее все зависит», — подчеркнул он.

Аналитик предположил, что Центробанк решит оставить ставку на прежнем уровне, чтобы замедлить рост инфляции.

«Если судить по уровню инфляции, то они прежнюю ставку оставят», — отметил он.

Ранее журналист Life Александр Юнашев предположил, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина продолжит аккуратно действовать в вопросе ключевой ставки и не станет повышать ее без серьезных причин.

Он не исключил, что ситуация изменится после того, как переговоры по урегулированию украинского конфликта принесут конкретные результаты.