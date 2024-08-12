Польша приобрела неожиданную зависимость от Белоруссии

Контрабанда табака в приграничных районах Польши и Белоруссии стала народным промыслом, бороться с которым невыгодно ни одной, ни другой стране. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» высказал политолог Андрей Суздальцев.

«Это обеспечивает благосостояние значимой части населения на приграничных территориях обеих стран», — подчеркнул он.

По словам эксперта, табачные изделия, произведенные в Белоруссии, попадают на прилавки и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. При этом Суздальцев отметил, что не верит в примирение двух стран до конца конфликта России и Запада.

В конце июня стало известно, что Польша и страны Балтии предложили построить 700-километровую линию обороны на границах с Россией и Белоруссией.