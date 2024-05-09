Появились детали законопроекта о согласовании банковских операций с доверенными лицами | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 19:06 Появились детали законопроекта о согласовании банковских операций с доверенными лицами Депутат Аксаков: согласие доверенного лица на перевод коснется любой суммы

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Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обяжет банки согласовывать оформление кредитов и переводов россиян с доверенными лицами, распространят на любую сумму. Об этом в комментарии 360.ru заявил автор документа, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект разрешит россиянам передавать в банки доверенности на то, что все операции с деньгами могут проходить только по согласию с доверенным лицом.

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Это может быть родственник или другой близкий человек, которому клиент доверяет. Цель — не дать мошенникам получить доступ к банковским счетам или оформить кредит на потенциальную жертву.

«Любая сумма, которую собирается перевести гражданин, должна быть подтверждена доверенным лицом. Если доверенное лицо не подтвердило акт этой операции, то, соответственно, она не должна быть проведена», — заявил Аксаков.

Депутат напомнил, что на подтверждение операции владельца счета у доверенного лица есть 12 часов. Если он никак не отреагировал, то банк проведет перевод или оформит кредит для своего клиента.

Глава финансового комитета Госдумы подчеркнул, что это начальная версия законопроекта, который даже не прошел первого чтения. Аксаков допустил, что в него еще внесут поправки.