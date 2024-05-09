Что такое правило «второй руки» в банках и как оно работает | 360°

Деньги 09 мая 2024, 01:26 Россиян от мошенников защитят родные. Что такое правило «второй руки» и как оно работает Экономист Петрова: лучший способ защиты от мошенников — финансовая грамотность Pixabay

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Госдума подготовила законопроект, который заставит банки согласовывать оформление кредитов и проведение транзакций клиентов с их родственниками. По мнению авторов инициативы, это поможет в борьбе с мошенниками. Предложение поддержал Центробанк. Регулятор подчеркнул, что это называется правилом «второй руки» и некоторые финансовые учреждения его уже успешно используют. Но, по мнению специалистов рынка, спрос на такую услугу высоким не станет. Главным способом борьбы за сохранение денег россиян они назвали повышение финансовой грамотности.

Транзакции по согласованию

Законопроект о согласовании перевода и оформление кредита с доверенным лицом подготовила группа депутатов. В беседе с «Известиями»они пояснили, что первое чтение документа пройдет в весеннюю сессию.

После принятия 13 системно-значимых кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, РСХБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Юникредит, банк «Открытие» и Московский кредитный банк) обяжут принимать от клиентов доверенности на третьих лиц, которые в течении 12 часов после уведомления могут одобрить или отклонить операцию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры и один из авторов инициативы Наталья Костенко отметила, что правительство поддержало законопроект.

«После 13−15 мая, когда завершится формирование правительства, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц, чтобы внести в него поправки», — заявила депутат.

РИА «Новости»

Она пояснила, что сама процедура оформления доверенности должна стать максимально простой и защитить основного владельца счета не только от мошенников, но и от злоупотребления доверенного лица.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил журналистам, что только за прошлый год мошенники украли с банковских счетов россиян 15,8 миллиарда рублей, проведя незаконные транзакции. Поэтому защитить людей необходимо.

В пресс-службе Центробанка заявили, что еще несколько лет назад опубликовали методические рекомендации по внедрению правила «второй руки», когда владелец счета отдает право согласия для проведения перевода своему помощнику — родственнику или знакомому. При этом доверенное лицо не имеет доступа к счету подопечного. Некоторые банки такой сервис внедрили.

Борьба со следствием

Причиной всех случаев мошенничества с банковскими счетами заключается в низкой финансовой грамотности россиян, поэтому усиливать нужно это направление и уже потом принимать меры для защиты. Иначе популярностью они пользоваться не будут. Об этом 360.ru заявила кандидат экономических наук и предприниматель Светлана Петрова. Она отметила, что в самом законопроекте еще остаются белые пятна и как он станет работать пока непонятно.

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«Предполагается, что человек должен пойти в банк, передать данные своего родственника и написать доверенность, что с этим человеком нужно согласовывать выдачу кредитов и переводы. Скорее всего, документ будет не нотариальным, а по форме банка. Какой должен быть лимит на перевод, как станут работать уведомления — пока неясно», — заявила Петрова.

Эксперт подчеркнула, что целью законопроекта назвали защиту социально-уязвимых групп. Но они вряд ли даже дойдут до банка, не говоря уже об оформлении документов, потому что просто о них не узнают.

Мы опять упираемся в финансовую неграмотность. Люди не обращают внимания на предложенные государством механизмы защиты. Это самый главный камень преткновения. Светлана Петрова Кандидат экономических наук и предприниматель

Она добавила, что для пожилых россиян по центральным телеканалам запустили специальные видеоролики, в которых им рассказывают, что не стоит передавать неизвестным людям данные о банковских картах. По ее словам, есть шанс, что эти видео хотя бы заставят пенсионеров об этом задуматься.

Хуже дела обстоят с подрастающим поколением. Уроки финансовой грамотности в российских школах есть, но обязательными они не стали.

Петрова напомнила, что есть шанс на то, что может сработать вступающий в силу с 1 марта 2025 года закон о самозапрете кредитов. Когда человеку достаточно подать заявку в МФЦ и запретить оформлять займы на свое имя. Но у этого закона тоже есть минусы.

«Когда человеку станет необходим кредит, то ему снова придется идти в МФЦ или снимать самозапрет через госуслуги. Этим тоже могут воспользоваться мошенники, которые расскажут, как сделать это быстро», — пояснила собеседница.

Она подчеркнула, что самый лучший выход и защита — это повышение финансовой грамотности. Тогда люди смогут понять, зачем нужны меры, которые предложило государство.