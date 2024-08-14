Появилась новая мошенническая схема с «льготой» по оплате ЖКХ

Юрист Соловьев: аферисты придумали лжельготу по ЖКХ для людей старше 50 лет

Мошенники начали обзванивать россиян старше 50 лет и представляться сотрудниками энергоснабжающих организаций. Аферисты предлагают пожилым людям оформить якобы новую льготу в честь юбилея, чтобы затем лишить своих жертв накоплений, рассказал в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Соловьев отметил, что злоумышленники ведут себя напористо, интересуясь, готов ли гражданин оформить документы на льготу.

Если человек согласен, то ему предлагают заполнить форму с указанием личных данных и счета, с которого он оплачивает электричество. Аферисты объясняют это тем, что на него вернут образовавшуюся со дня юбилея переплату.

После этого пожилым людям предлагают перейти по ссылке, присылаемой им в мессенджер или на электронную почту.

«Итог вполне прогнозируем: потеря аккаунта на госуслугах, снятие наличных со счета», — резюмировал юрист.

Если в процессе «развода» выяснится, что человек излишне доверчив, то его могут взять в оборот. В итоге жертва может лишиться не только накоплений, но и набрать кредит и даже остаться без жилья.

Ранее юрист Илья Русяев объяснил популярность новой схемы обмана с «Госуслугами» и «Госключом» тем, что аферисты используют доверие россиян, особенно пенсионного возраста, к государственным цифровым сервисам.