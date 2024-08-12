Юрист Русяев: схема аферистов с «Госуслугами» эксплуатирует доверие граждан к госсервисам
Юрист Илья Русяев объяснил причину популярности новой мошеннической схемы с «Госуслугами» и «Госключом». Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, такой метод аферистов эксплуатирует доверие граждан к государственным цифровым сервисам. Кроме того, сам сценарий кажется жертвам убедительным благодаря многоступенчатости.
Русяев добавил, что злоумышленники целенаправленно выбирают людей пенсионного возраста, так как рассчитывают на их низкую осведомленность в технологиях.
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