Потомственный пчеловод из Рузы поделится секретами своего дела

Евгений Сергеевич Богданов — потомственный пчеловод из города Руза, который занимается семейным делом вместе с женой Анной и двумя сыновьями. Пасека Богдановых производит до двух тонн меда в год, а также другие ценные продукты пчеловодства, такие как перга, пыльца и маточное молочко.

Евгений Сергеевич отмечает, что его пчелы отличаются спокойствием и неагрессивностью. «Спокойные у нас пчелы», — улыбается он, открывая демонстрационный улей. Пчеловод с удовольствием демонстрирует процесс работы пасеки и делится знаниями о жизни пчел.

На пасеке Богдановых можно увидеть прозрачный демонстрационный улей, через который посетители могут наблюдать за жизнью пчел изнутри. Евгений Сергеевич объясняет, что жизнь пчелы в летний период длится около сорока дней, и за это время она успевает полностью износить себя, работая на благо улья.

Кроме того, Богдановы занимаются разведением пчел и выведением маток, что позволяет им расширять хозяйство и улучшать породу. Их продукция ценится за высокое качество и натуральность, без использования химии и других искусственных добавок.

Если вы еще не пробовали мед от Богдановых, то у вас есть повод заглянуть в округ Руза. Пчелы и Евгений Сергеевич будут ждать вас.