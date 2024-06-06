Подмосковных аграриев пригласили на чемпионат России по пахоте

Глава «Росагролизинга» Косов: чемпионат по пахоте пройдет в Саратовской области

В августе пройдет XI Открытый чемпионат России по пахоте. Гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов на полях ПМЭФ-2024 рассказал 360.ru о подготовке крупного отраслевого события и партнерстве с подмосковными аграриями.

Чемпионат по пахоте состоится с 16 по 18 августа в Саратовской области. На него приедут лучшие механизаторы страны. Им предстоит за указанный отрезок времени с определенным качеством вспахать трапециевидный участок поля.

«Борьба всегда очень серьезная. Мы рассчитываем, что механизаторы из Московской области примут участие. Будем всячески поддерживать наших земляков», — сказал Косов.

Предстоящий чемпионат он назвал большим событием для всей отрасли. Помимо соревнований, пройдут выставка сельхозтехники, фестиваль фермерских продуктов и деловая программа.

Фото: Телеканал «360»

«Большое количество бизнес-встреч проходит, общения с представителями разных регионов», — сказал он.

«Росагролизинг» в 2024 году продолжил льготное финансирование. Косов отметил, что спрос со стороны подмосковных сельхозпроизводителей в целом не изменился. Если общий объем вложений в Московскую область в прошлом году составил чуть более 13 миллиардов рублей, то в этом через воронку продаж прошли 1,7 миллиарда.

«Это очень хороший темп. Подмосковные аграрии всегда были надежными партнерами. Московская область занимает третье место по объему приобретения техники в ЦФО», — сказал он.

ПМЭФ-2024 начался 5 июня. В выставочном центре «Экспофорум» открылся стенд Подмосковья. Участников форума встречал робот Женя.

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