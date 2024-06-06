Подмосковных аграриев пригласили на чемпионат России по пахоте

В августе пройдет XI Открытый чемпионат России по пахоте. Гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов на полях ПМЭФ-2024 рассказал 360.ru о подготовке крупного отраслевого события и партнерстве с подмосковными аграриями.

Чемпионат по пахоте состоится с 16 по 18 августа в Саратовской области. На него приедут лучшие механизаторы страны. Им предстоит за указанный отрезок времени с определенным качеством вспахать трапециевидный участок поля.

«Борьба всегда очень серьезная. Мы рассчитываем, что механизаторы из Московской области примут участие. Будем всячески поддерживать наших земляков», — сказал Косов.

Предстоящий чемпионат он назвал большим событием для всей отрасли. Помимо соревнований, пройдут выставка сельхозтехники, фестиваль фермерских продуктов и деловая программа.