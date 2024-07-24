Подавшие на банкротство россияне смогут оставить себе ипотечные квартиры

Неплатежеспособные россияне при процедуре банкротства смогут через арбитражный суд сохранить за собой единственное жилье, взятое в ипотеку. Госдума приняла такой закон во втором и третьем чтениях, сообщил РБК .

Законопроект внесли депутаты Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко. Они рассказали о распространенной ситуации, когда россияне не имели просроченных платежей по ипотеке, но копили долги по другим кредитам.

Теперь должники смогут обращаться в арбитражный суд с требованием заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором в рамках процедуры банкротства и запретить изъятие единственного ипотечного жилья либо реструктуризировать задолженность. Мнение финансового управляющего и других кредиторов в таких случаях учитывать не станут.

Рыночная ставка по ипотеке в России достигла 19,5%. Программу семейной ипотеки под 6% продлили до 2030 года.