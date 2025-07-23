«Почту России» уличили в пиаре и уводе пенсий на сторонние счета

«Ведомости»: «Почта России» отправляла пенсионные средства на счета в банках

Счетная палата провела аудит «Почты России» за 2020–2024 год и истекший период 2025-го года, в ходе которого выявила ряд нарушений. Об этом сообщили «Ведомости» .

Итоги проверки рассмотрели на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по защите конкуренции и по контролю. Выяснилось, что «Почта России» пыталась заработать на задержках в выплатах пенсий и пособий с помощью увода денег на сторонние счета.

Также структуру уличили в завышенных тратах на пиар при очевидных финансовых проблемах.

В 2019–2023 годах «Почта России» направила 1,53 миллиарда рублей на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям. На формирование положительного имиджа в СМИ и соцсетях госкомпания потратила около 601,1 миллиона рублей.

Ранее Счетная палата отчиталась, что вернула в бюджет рекордную сумму — 148,9 миллиарда рублей. Глава надзорного органа Борис Ковальчук объяснил, что качество аудита повысилось благодаря внедрению нейросетей.