По делу «королевы марафонов» утвердили обвинительное заключение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской

Фото: РИА «Новости»

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Дело будут рассматривать в Савеловском районном суде.

По данным следствия, «королева марафонов» и ее супруг Алексей не заплатили 906 миллионов рублей налогов, а затем еще и легализовали из них 716 миллионов.

Дело против Алексея Блиновского выделили в отдельное производство, а его самого объявили в федеральный розыск. По некоторым сведениям, он служит добровольцем в зоне специальной военной операции.

Ранее Блиновская подала в суд иск о банкротстве. Налоговый юрист Иван Морозов рассказал, с какой целью она это сделала.

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