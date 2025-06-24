Плату для бизнеса за использование воды предложили поднять в 10 раз

Счетная палата предложила существенно повысить плату за использование водных ресурсов. Об этом сообщила в пресс-службе надзорного ведомства.

Идею увеличить плату за воду в 10 раз озвучили после аудита эффективности администрирования платежей. Счетная палата обнаружила значительные резервы поступлений в доходы бюджета и сочла текущие ставки за водопользование низкими.

Она подсчитала, что повышение цен в 10 раз не окажет сильного влияния на экономику предприятий. По данным пресс-службы, доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%.

Также ведомство отметило проблему отсутствия у пользователей водоизмерительных приборов. Несмотря на введенный в 2019 году повышающий коэффициент, многие отказываются устанавливать счетчики.

«В 2022–2023 годах доля договоров, заключенных с такими водопользователями, составила почти 50%», — добавили в счетной палате.

Также ведомство призвало повысить плату за использование акватории поверхностных водных объектов с учетом кадастровой стоимости примыкающих к ним земельных участков, сообщил RT.

Ранее финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, что россияне могут сэкономить на коммунальных услугах с помощью замены ламп и установки счетчиков. Благодаря индивидуальным приборам учета расходы за год снизятся на несколько тысяч рублей.