Финансовый эксперт Вилкова отметила, что счетчики и светодиодные ламы помогут снизить расходы на услуги ЖКХ

Установка счетчиков и замена ламп поможет сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.Такие рекомендации дала финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с Lenta.ru .

«Снижение коммунальных расходов — это не про экономию на комфорте, а про разумное потребление и внимательность», — заявила Волкова.

Она посоветовала установить счетчики на воду и электроэнергию, так как при оплате по нормативу люди зачастую переплачивают. Индивидуальные приборы учета позволяют оплачивать только фактическое потребление, что может привести к экономии нескольких тысяч рублей в год.

Кроме того, эксперт рекомендовала заменить все лампы на светодиодные и обновить бытовую технику. Современные модели класса A+++ потребляют значительно меньше электричества, что особенно важно для холодильников, стиральных и посудомоечных машин.

«Проверьте, имеете ли право на субсидии. Если коммунальные платежи превышают определенную долю от вашего дохода, государство может частично компенсировать расходы», — цитирует специалиста сайт Runews.

Собеседница также советовала изучить квитанции и отключить все ненужные услуги, такие как кабельное ТВ, неиспользуемые услуги связи и навязанные сервисы, которые могут стоить сотни рублей в месяц.