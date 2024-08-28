Планируют вернуться. Hyundai не захотела терять российский рынок

Отправленные южнокорейским автоконцерном Hyundai заявки на регистрацию 17 новых товарных знаков в России могут сигнализировать о будущем возвращении компании в страну. О том, почему иностранные производители продолжают подавать данные о новых брендах в Роспатент, 360.ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он отметил, что заявки на регистрацию новых товарных знаков от Hyundai или от других иностранных производителей не значат их возвращение на рынок России прямо сейчас.

«Существует практика, когда производители товаров при создании нового бренда просят юридические патентные службы рассылать уведомления во все страны и патентные органы, куда может осуществляться поставка», — пояснил автоэксперт.

Он подчеркнул, что это необходимо делать, прежде всего, чтобы избежать появление контрафакта на местном рынке в будущем. Также заявки подают для закрепления за конкретной компанией определенных названий и логотипов. Все это поможет не допустить разбирательств в суде, отметил Попов.

«Это не означает, что Hyundai планирует вернуться прямо сейчас, но в компании предполагают, что рано или поздно возврат в страну может быть. По сути, они придумали бренд и разослали об этом уведомление во все страны, которые объединены патентным законодательством», — подытожил собеседник 360.ru.

Ранее в Роспатенте сообщили, что Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков, относящихся к автомобилям, аксессуарам и автокомпонентам. Речь шла о товарных знаках Hyundai и суббренда компании — Genesis.