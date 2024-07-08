Пистолеты Наполеона Бонапарта продали на аукционе во Франции

Би-би-си: два пистолета Наполеона продали на аукционе за 1,69 миллиона евро

Zheng Huansong/XinHua
Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Два пистолета XIX века, принадлежавших императору Франции Наполеону Бонапарту, продали на аукционе за 1,69 миллиона евро (1,83 миллиона долларов). Об этом сообщило Би-би-си.

Ранее министерство культуры Франции признало эти пистолеты национальным достоянием, запретив их экспорт. Теперь у правительства страны есть 30 месяцев, чтобы выкупить их у нового владельца, имя которого не разглашается.

Пистолеты изготовил парижский мастер Луи-Марен Госсе. Оружие покрыто золотом и серебром, на нем выгравировано изображение самого Наполеона в профиль. Оба пистолета продали в оригинальном ящике и с подлинной пороховницей.

Аукционные дома Osenat и Rossini не разглашают информацию о покупателе, однако отметили, что считают продажу успешной, уточнило агентство Франс Пресс.

Ранее в Великобритании на аукционе Sotheby’s продали оригинальный рисунок для обложки первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень». Финальная стоимость составила 1,9 миллиона долларов.

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