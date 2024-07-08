Пистолеты Наполеона Бонапарта продали на аукционе во Франции

Би-би-си: два пистолета Наполеона продали на аукционе за 1,69 миллиона евро

Два пистолета XIX века, принадлежавших императору Франции Наполеону Бонапарту, продали на аукционе за 1,69 миллиона евро (1,83 миллиона долларов). Об этом сообщило Би-би-си .

Ранее министерство культуры Франции признало эти пистолеты национальным достоянием, запретив их экспорт. Теперь у правительства страны есть 30 месяцев, чтобы выкупить их у нового владельца, имя которого не разглашается.

Пистолеты изготовил парижский мастер Луи-Марен Госсе. Оружие покрыто золотом и серебром, на нем выгравировано изображение самого Наполеона в профиль. Оба пистолета продали в оригинальном ящике и с подлинной пороховницей.

Аукционные дома Osenat и Rossini не разглашают информацию о покупателе, однако отметили, что считают продажу успешной, уточнило агентство Франс Пресс.

Ранее в Великобритании на аукционе Sotheby’s продали оригинальный рисунок для обложки первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень». Финальная стоимость составила 1,9 миллиона долларов.