Пиковая нагрузка: как ПМЭФ повлиял на стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге?

Риелтор Горский: цены на аренду жилья в Петербурге перед ПМЭФ выросли в 2-3 раза

Цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге перед Петербургским международным экономическим форумом выросли в два-три раза. Об этом 360.ru рассказал президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

По его словам, подорожание коснулось только отелей и апартаментов бизнес-класса, премиум-сегмента и элитного жилья. Туристам, которые снимают обычные квартиры, бояться нечего: цены почти не изменились. Сезонный рост аренды на жилую недвижимость начался еще с 15 мая и связан с наплывом туристов.

«Таких нагрузок, таких пиков всего три. Самый высокий — это ПМЭФ. Потом чуть меньше, но тоже высокий сезон — это „Алые паруса“ и Военно-морской парк. То есть вот это — три пиковые нагрузки, но самая высокая, еще раз подчеркну, — это ПМЭФ», — пояснил Горский.

Он добавил, что это нормальная мировая практика для городов, где проходят мероприятия такого уровня. В Петербурге высокий сезон аренды длится с мая по сентябрь, в прошлом году город принял более 10 миллионов туристов.

«Сюда едет весь истеблишмент России. Большое количество белых воротничков, синих воротничков, обслуживающего персонала. Это крупнейший форум России. Сюда приезжают первые лица топовых государственных компаний, топовых частных компаний», — заявил Горский.

В ПМЭФ-2026 примут участие более 130 стран, в том числе форум посетит вице-председатель КНР Хань Чжэн.