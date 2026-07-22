Песков рассказал об эффективности мер по стабилизации топливного рынка
Ситуация с топливом во многих регионах улучшается, предпринятые меры сработали. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали», — отметил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что ситуация по-прежнему требует особого внимания, дополнительные меры продолжат действовать.
Ранее президент России Владимир Путин назвал состояние российской экономики устойчивым, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в области ТЭК. Проблемы с топливом на отечественном рынке носят временный характер, добавил глава государства.