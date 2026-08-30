Песков подтвердил, что поставки топлива из Белоруссии идут на максимуме

Белоруссия чутко реагирует на растущие потребности России в топливе, поставки нефтепродуктов из республики идут на максимуме. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Поставки топлива, они идут, они идут, они, собственно, и так идут на максимуме», — отметил он.

Также пресс-секретарь российского лидера выразил признательность Белоруссии.

Ранее президент Владимир Путин провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Они обсудили вопросы региональной и международной повестки, безопасности и сотрудничества.

Перед встречей глава республики пообщался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Лукашенко подтвердил, что Белоруссия в полном объеме выполнит все обязательства перед Россией, в том числе те, которые затрагивают поставки нефтепродуктов.