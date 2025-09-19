Песков переадресовал в правительство вопрос об угрозе повышения НДС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном повышении НДС со следующего года. Его слова привело РИА «Новости» .

«Все-таки работа ведется там, все наработки в правительстве», — добавил он.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в России якобы планируют поднять налог на добавленную стоимость с 20% до 22%, чтобы сохранить бюджетное правило и вдвое сократить прогнозируемый дефицит казны.

Ранее депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль банков, чтобы увеличить доходы бюджета на несколько сотен миллиардов рублей. При этом финансовый аналитик Михаил Беляев назвал эту идею популизмом и крохоборством, заявив, что проблему дефицита бюджета таким способом не решить.