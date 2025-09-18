Финансовый аналитик Беляев раскритиковал идею налога на сверхприбыль банков

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков в размере 10%. Это решение парламентарии приняли на фоне возможного дефицита федерального бюджета, который может достигнуть восьми триллионов рублей. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» назвал инициативу «чистой воды популизмом».

Он заявил: «Инициатива „Справедливой России“ — это чистой воды популизм, а не реальная борьба с дефицитом бюджета. Проблему дефицита путем подобного крохоборства не решить».

Беляев подчеркнул, что доходы федерального бюджета зависят от налогов, которые платит корпоративный сектор. Он отметил, что сегодня в России около 50% предприятий находится в минусе из-за высокой ключевой ставки Центробанка.