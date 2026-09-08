Песков назвал целенаправленной политику США по подрыву доверия к доллару

Решение правительства США отрезать Россию от использования доллара как резервной валюты привело к подрыву доверия к американским деньгам и постепенному переходу разных стран на собственные валюты. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что со стороны России никаких призывов к массовой дедолларизации нет, а страна исходит исключительно из своих национальных интересов, предлагая странам-партнером вести расчеты в национальных валютах.

«Мы не хотим заявлять о какой-либо политике дедолларизации. Мы просто делаем то, что лучше соответствует нашим национальным интересам», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что США сами выступили за то, чтобы доллар потерял свои позиции в международной экономике.

«Если вы хотите, чтобы ваша валюта и дальше оставалась резервной, вы никогда не станете предпринимать такой шаг, о котором я упомянул (отрезать Россию от использования доллара как резервной валюты. — Прим. ред). Так Америка подрывает доверие к доллару», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что чем дальше продолжается подобное поведение, тем больше доверия получают национальные валюты разных стран.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в начале сентября заявил, что объем взаиморасчетов по сделкам со странами-членами в национальных валютах достиг более 98% по итогам 2025 года. Он подчеркнул, что в реальных цифрах товарооборот составил 400 миллиардов долларов.