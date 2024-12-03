Первый зампред ВТБ написал письмо Деду Морозу, назвав Банк России «ведомством Снегурочки»

РБК: первый зампред ВТБ Пьянов спросил Деда Мороза об экономике в 2025 году

Первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов написал письмо Деду Морозу, в котором выразил пожелания российской экономике в 2025 году. Текст, оформленный в виде колонки, опубликовал РБК .

Он в шутку назвал председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину внучкой главного новогоднего волшебника, отметив, что «ведомство Снегурочки» считает, что активное корпоративное кредитование осложнило задачу по борьбе с инфляцией.

Пьянов попросил Деда Мороза модифицировать бюджетное правило, предложив сберегать ненефтегазовые доходы или направлять их на уменьшение федерального плана заимствований.

Также он призвал поддержать проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург через кредиты от Фонда национального благосостояния, понятнее объяснить методы, которыми планируется достичь инфляции в 4%, стабилизировать курс рубля и добавить ресурсов департаменту банковского регулирования ЦБ.

«Большое вам спасибо за ваши труды в уходящем году, здоровья, сил и хорошего предновогоднего настроения! Дима Пьянов из синей группы банковского детского сада», — подписался зампред ВТБ.

Накануне начальник Пьянова — глава ВТБ Андрей Костин — дал Набиуллиной другое сравнение, назвав ее «железной леди», подобной экс-премьеру Британии Маргарет Тэтчер.