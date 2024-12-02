«Железная леди». Набиуллину сравнили с экс-премьером Великобритании

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Глава Банка России — смелая женщина, у которой «есть своя линия», указал он в беседе с Reuters .

«Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же „железная леди“, как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — заявил Костин.

Также глава ВТБ отметил, что в 2025 году инфляцию в России удастся снизить до 6,4%. Еще Центробанку придется понизить ключевую ставку, Сейчас она находится на высоком уровне в 21%, но если замедления инфляции не будет, то начнут искать «другие методы» для ее снижения, пояснил он.

Год назад газета Politico назвала Набиуллину победителем в ежегодной номинации «Разрушители». Журналисты отметили, что денежная политика ЦБ не позволила антироссийским ограничениям негативно отразиться на России.